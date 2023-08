Grünen-Fraktion will sozialen Wohnungsbau und energetische Sanierung fördern

Berlin: Mit einem Investitionsprogramm in Höhe von 30 Milliarden Euro will die Grünen-Bundestagsfraktion die Konjunktur ankurbeln. Fraktions-Chefin Dröge nannte die eigenen Vorschläge im Morgenmagazin von ARD und ZDF auf der einen Seite gut für Klima und Gerechtigkeit, auf der anderen Seite gut für Handwerk und Jobs. Bei dem Konjunkturprogramm geht es nach ihren Worten um Investitionen in Zukunftstechnologien, in die öffentliche Infrastruktur und in energie-effiziente Gebäude. Außerdem sprach sich Dröge noch einmal dafür aus, den Strompreise für energie-intensive Unternehmen zu deckeln. Der CDU-Vorsitzende Merz hielt der Bundesregierung vor, zu wenig gegen die Konjunkturflaute zu tun. Im Deutschlandfunk sagte er, Deutschland verliere permanent an Industrie und an Wettbewerbsfähigkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 12:00 Uhr