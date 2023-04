Grünen-Experte warnt nach Ende der Maßnahmen vor sorglosem Umgang mit Corona

Kurzmeldung ein/ausklappen Kreuzweg am Karfreitag ohne Papst Franziskus

Rom: Der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum am Karfreitag hat ohne Papst Franziskus stattgefunden. Nach Angaben des heiligen Stuhls, hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wegen des kalten Wetters auf seine Teilnahme verzichtet. Erst vergangene Woche war der 86-Jährige nach einer Bronchitis aus einer Klinik in Rom entlassen worden. Einer Andacht in der Vatikanischen Basilika am späten Freitagnachmittag wohnte Franziskus aber bei. Es war das erste Mal seit 2005, dass ein Papst am Karfreitag nicht am Kreuzweg teilnahm.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 02:00 Uhr