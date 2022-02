Grünen-Chefin nimmt Tausende Unterschriften gegen Taxonomie entgegen

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Bundesvorsitzende der Grünen, Lang, hat eine Liste mit mehr als 300.000 Protest-Unterschriften gegen den Vorschlag der EU-Kommission entgegengenommen, der Gas und Atomkraft als nachhaltig einstuft. Ein Bündnis aus mehreren Umweltorganisationen, darunter Campact, die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace, hatte seit Bekanntgabe der Pläne Anfang des Jahres in einem Online-Appell die Unterschriften gesammelt. Demnach soll die Bundesregierung mit allen Mitteln gegen das Vorhaben vorgehen. Es gefährde den Klimaschutz und ermögliche Milliarden an Investitionen in veraltete, hochriskante und klimaschädliche Technologien, heißt es zur Begründung. Gestern hatte die EU-Kommission Atomkrat und Erdgas unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig deklariert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 14:00 Uhr