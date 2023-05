Grünen-Chefin nennt Söder "Standortrisiko für Bayern"

Meldungsarchiv - 21.05.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Erlangen: Die Grünen-Vorsitzende Lang hat die Energie- und Wirtschaftspolitik der bayerischen Staatsregierung scharf kritisiert. Unter Ministerpräsident Söder seien der Ausbau der Erneuerbaren Energien verschlafen, Stromnetze nicht erweitert und Wasserkraftwerke veräußert worden, sagte Lang beim Landesparteitag der bayerische Grünen in Erlangen. Wer so handle wie Söder, sei ein Standortrisiko für die bayerische Wirtschaft. Im Anschluss verabschiedete der Parteitag ein umfassendes Regierungsprogramm, das auf Klima, Energie, Wirtschaft und Soziales setzt und mit dem die Grünen in Bayern an die Regierung wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2023 14:00 Uhr