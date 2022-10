Grünen-Chefin Lang wirbt vor Parteitag für AKW-Streckbetrieb

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Vor dem Bundesparteitag haben die beiden Grünen-Vorsitzenden bei den Delegierten um Unterstützung für den Streckbetrieb zweier Atomkraftwerke geworben. Co-Chefin Lang sagte im BR-24-Thema des Tages, man übernehme mit dem Kompromiss Verantwortung für die Versorgungssicherheit, sei sich aber auch der Risiken der Atomkraft bewusst. Ihr Mit-Vorsitzender Nouripour betonte, die Netzstabilität habe im Moment oberste Priorität. Man brauche schnelle Lösungen für existentielle Probleme. Ein klares Nein gab es von beiden Parteichefs für eine Verlängerung der Atomkraft über den Streckbetrieb hinaus. Neue Brennstäbe werde es mit den Grünen nicht geben, da sei eine rote Linie gezogen. Wegen der Atomkraft gibt es in der Ampelkoalition Streit mit der FDP, die drei Kraftwerke bis 2024 am Netz lassen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2022 11:15 Uhr