Grünen-Chefin Lang verteidigt geplanten Heizungsumbau

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: in der Nacht noch etwas Regen, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und besonders in Schwaben und im Westen Frankens gebietsweise Regen. In der Nacht örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Die Aussichten: Zunächst bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, am Samstag vielerorts auch recht sonnig; nur ganz vereinzelte Schauer. Am Sonntag bewölkt mit Regen und einzelnen Gewittern. Höchstwerte zunächst 15 bis 21, am Sonntag nur noch 12 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2023 17:00 Uhr