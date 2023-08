Grünen-Chefin Lang stellt Investitionsprogramm in Aussicht

Meldungsarchiv - 06.08.2023 10:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Angesichts der stagnierenden Wirtschaft hat sich Grünen-Chefin Lang für ein Investitionspaket ausgesprochen. Dies werde das erste Thema sein, das die Bundesregierung in den nächsten Wochen in Angriff nehmen müsse, sagte Lang der Bild am Sonntag. Dabei plädiert sie insbesondere für Investitionen in Bahn, Kitas sowie die Digitalisierung. Der Vorsitzende der CDU, Merz, forderte niedrigere Stromsteuern und Netzentgelte, damit die Energiepreise sinken. CSU-Chef Söder sagte, es werde Zeit, dass sich Bundeskanzler Scholz des Themas annehme. Arbeitgeberpräsident Dulger rief die Politik angesichts des Fachkräftemangels dazu auf, die Eingliederung für ausländische Arbeitskräfte zu erleichtern. Wer nach Deutschland komme, habe oft Schwierigkeiten mit der Sprache, der Wohnungssuche und der Kinderbetreuung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2023 10:30 Uhr