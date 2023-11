Grünen-Chefin Lang ruft vor Bund-Länder-Treffen zu Geschlossenheit auf

Berlin: Bund und Länder beraten heute im Kanzleramt über die Asylpolitik. Mit Blick auf das Treffen rief Grünen-Parteichefin Lang dazu auf, den - so wörtlich - "Überbietungswettbewerb" der vergangenen Monate zu beenden. Es dürfe nicht mehr darum gehen, welche Maßnahme am härtesten klingt, sondern was am meisten bringt, sagte sie im BR. Konkret forderte Lang mehr Geld für die Kommunen, weniger Bürokratie, schnellere Asylverfahren und bessere Arbeitsmöglichkeiten für Ankommende. Außerdem müsse es einen europäischen Verteilmechanismus geben und Abkommen für Rückführung und für legale Migration. Ziel müsse sein, so Lang, "Humanität und Ordnung zu vereinen". Auch CDU und CSU haben zahlreiche Vorschläge vorgelegt zur Begrenzung der Migration. Unionsfraktionschef Merz betonte in der ARD, es müsse weniger Anreize geben, nach Deutschland zu kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 08:00 Uhr