Grünen-Chefin Lang ruft Ampel zu Geschlossenheit auf

Berlin: Grünen-Chefin Lang hat die Ampel-Regierung zum Zusammenhalt aufgerufen. Angesichts der Debatte über den Haushalts-Kompromiss sagte Lang dem Berliner "Tagesspiegel", alle drei Regierungspartner stünden jetzt vor der Wahl: Stabilität oder Profilierung. Sie könne nur an alle appellieren, sich zusammenzureißen, so Lang. Vor allem die geplante Kürzung von Agrar-Subventionen sorgt in der Ampel weiter für Diskussionen. Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen setzt sich für Entlastungen ein, sein Parteifreund und Wirtschaftsminister Habeck ist dagegen. Die Kürzungspläne sollen heute auch Thema im Bundeskabinett sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 04:00 Uhr