Grünen-Chefin Lang fordert "neue Investitionsagenda für Deutschland"

Berlin: Die Grünen-Vorsitzende Lang fordert mit Blick auf ein erwartetes Schrumpfen der deutschen Wirtschaft einen Fahrplan für staatliche Investitionen. Im Sommerinterview der ARD befürwortete sie zum Beispiel die von Finanzminister Lindner vorgeschlagene Klimaschutz-Investitionsprämie, verlangte aber weitere Schritte. Der Standort Deutschland müsse gesichert und die Abwanderung von Industrien verhindert werden. Die Grünen-Chefin sprach sich gegen pauschale Steuersenkungen, aber für zielgerichtete Entlastungen aus. Dafür brauche es zum Beispiel den von Bundeswirtschaftsminister Habeck vorgeschlagenen vergünstigten Industriestrompreis. Auch in die öffentliche Infrastruktur müsse investiert werden, zum Beispiel in Krankenhäuser oder die Bahn, so Lang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2023 17:00 Uhr