Grünen-Chefin kündigt auch Hilfen für die Wirtschaft an

München: Grünen-Chefin Lang hat in der Bayern2-Radiowelt Hilfen für die Wirtschaft angekündigt. Nach dem gestern beschlossenen Entlastungspaket für Verbraucher soll es auch für die Wirtschaft bald gezielte Maßnahmen geben, um die Folgen der hohen Energiekosten abzufedern, so Lang, darum sei es aber diesmal nicht gegangen. Wirtschaftsverbände hatten kritisiert, dass der Fokus des Entlastungspakets zu stark auf den Verbrauchern liegt und nicht auf den Betrieben. Sozialverbänden wiederum gehen die Entlastungen nicht weit genug - sie kritisieren, dass nicht alle profitieren. Lang räumte ein, dass das ein Problem sei. Man habe sich für eine schnelle Lösung entschieden, und die laufe über den Arbeitgeber, beziehungsweise über die Steuer. Nun soll es nach ihren Worten aber auch darum gehen, einen Mechanismus zu entwickeln, um Geld an alle Bürger auszuzahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 09:00 Uhr