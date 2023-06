Grünen-Chefin erwartet kein Scherbengericht auf Parteitag

Meldungsarchiv - 17.06.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Bad Vilbel: Auch die Grünen sind zu einem kleinen Parteitag zusammengekommen. In der hessischen Stadt möchte die Partei nach eigenen Angaben zu einer "gemeinsamen Haltung finden". Grünen-Chefin Lang betonte im Vorfeld, man habe in der Ampel-Koalition viel erreicht, nur der Weg dorthin sei manchmal etwas steinig gewesen. Für den heutigen Länderrat erwartet die Parteivorsitzende nach eigenen Angaben zwar viele Diskussionen, ein Scherbengericht werde dieser aber nicht. Beobachter rechnen vor allem mit kontroversen Debatten über das geplante EU-Asylrecht. Dieses stößt in großen Teilen der Partei auf Widerstand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 11:15 Uhr