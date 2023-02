Grünen-Chef verlangt konkrete Ergebnisse von Flüchtlingsgipfel

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: teils trüb, sonst viel Sonne, 4 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In Nord- und Ostbayern stellenweise noch trüb, sonst überwiegend sonnig bei maximal 4 bis 12 Grad. Gegen Abend ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. In der Nacht vereinzelt Regen bei Tiefstwerten um 3 Grad - in Niederbayern kann es glatt werden. In den kommenden Tagen meist stark bewölkt, recht windig und zeitweise Regen, Sonne am ehesten an den Alpen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.02.2023 12:15 Uhr