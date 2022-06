Grünen-Chef lobt Scholz-Reise nach Kiew

Ein Toter und fünf Verletzte bei Motorradunfällen in Bayern

Windischeschenbach: Bei drei schweren Motorradunfällen sind am Abend in Bayern ein Mann getötet und fünf Personen meist schwer verletzt worden. Bei Windischeschenbach in der Oberpfalz starb ein 36-Jähriger auf der Flucht vor einer Polizeistreife. Er war den Beamten auf der A93 durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen, hatte Aufforderungen zum Anhalten ignoriert und sein Tempo sogar noch erhöht. Schließlich kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und starb noch am Unfallort. In Steinfeld im Landkreis Main-Spessart kam es zu einem Zusammenstoß zweier Motorräder. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, eine Beifahrerin leicht. In Gablingen im Landkreis Augsburg geriet ein 27-jähriger Motorradfahrer ins Schleudern und in ein Maisfeld - seine 28-jährige Beifahrerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 09:00 Uhr