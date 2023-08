Grünen-Bundesvorstand verabschiedet 5-Punkte-Papier für den Standort Deutschland

Nürnberg: Der Bundesvorstand der Grünen hat auf seiner Klausur die Marschroute für die kommenden Monate festgelegt. Der Co-Bundesvorsitzende Nouripour sprach von einem Fünf-Punkte-Papier, das beschlossen wurde, um den Standort Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig zu machen. Als erstes Kritierium nannte er den Brückenstrompreis. Dieser sei unabdingbar, um energie-intensive Unternehmen etwa in der Chemie- und Stahlbranche das Überleben zu sichern. Als weitere Punkte nannte Nouripour den Bürokratieabbau, den Kampf gegen den Fachkräftemangel, Investitionen in die Infrastruktur sowie ein Tariftreuegesetz - also eine verpflichtende Bindung an Tarifverträge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 17:00 Uhr