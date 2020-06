Grünen-Bundesvorstand legt Grundsatzprogramm vor

Patientenschützer wollen Infektionen in Altenheimen besser beobachten lassen

Berlin: Patientenschützer werfen der Bundesregierung vor, sich in der Corona-Krise zu wenig um die Lage in Pflegeeinrichtungen zu kümmern. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte in einem Interview, die Zahlen zu den Corona-Infektionen in der Fleischindustrie hätten nach wenigen Tagen vorgelegen, aber wie es bei den über 800.000 Pflegebedürftigen in den Heimen aussehe, sei weiterhin unklar. Der Experte verwies darauf, dass die Bundesregierung eine Anfrage aus der Linken-Fraktion zu den Infektionen in den Heimen nicht beantworten konnte. Der Patientenschützer sprach von einem Blindflug und forderte Bundesgesundheitsminister Spahn auf, umgehend für eine solide Datengrundlage zu sorgen und das Infektionsschutzgesetz zu ändern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2020 10:45 Uhr