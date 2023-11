Grünen-Basis kritisiert Parteiführung in einem offenen Brief

Berlin: Bei der Basis der Grünen rührt sich Widerstand gegen die Kompromissbereitschaft der Partei in der Ampel-Koalition. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein offener Brief an den Parteivorstand und die eigenen Minister vor. Darin fordern die rund 500 Unterzeichner, zu den Werten der Partei zurückzukehren und kritisieren eine Reihe von Kompromissen, die die Grünen innerhalb der Regierung eingegangen sind. Als Beispiele nennen sie Lockerungen beim Klimaschutz, verschärfte Abschieberegeln und die Einigung zur Kindergrundsicherung. Außerdem verlangen die Kritiker in dem Brief mehr Basisdemokratie. So fehle inzwischen der Raum für Diskussionen. - Kommende Woche findet der Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe statt.

