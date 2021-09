Grünen-Abgeordneter Urban zu Geldstrafe verurteilt

SPD, Linke und Grüne greifen Union-Sofortprogramm an

Berlin: SPD, Grüne und Linke haben das sogenannte Sofortprogramm der Union scharf kritisiert. Die Co-Chefin der Sozialdemokraten, Esken, warf Unionkanzlerkandidat Laschet Defizite bei sozialer Gerechtigkeit und beim Klimaschutz vor. Als Beispiele nannte sie unter anderem Nein des CDU-Chefs zu einer Erhöhung des Mindestlohns. Grünen-Geschäftsführer Kellner sprach von einem "Sofortprogrämmchen". Es fehle der Plan, wie Laschet die Klimaziele erreichen wolle. Stattdessen wolle die Union so weitermachen wie bisher. Die Linkspartei kritisierte, dass Laschets Sofortprogramm beim Thema Wohnen über hohe Freibeträge vor allem Eigentum fördere. Lob kam dagegen von der Schwesterpartei CSU. FDP-Chef Lindner bezeichnete das Sofortprogramm als sympathisch, aber auch als weniger ambitionierte Kopie des Programms der Liberalen. Laschet hatte am Mittag seine Ziele für seine ersten hundert Tage als Kanzler präsentiert, sollte die CDU die Bundestagswahl in knapp zwei Wochen gewinnen. Demnach will die Union unter anderem Bürokratie für Unternehmen abbauen und das Handwerk stärken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2021 18:00 Uhr