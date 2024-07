Grüne zeigen Verständnis für Proteste gegen Massentourismus in Spanien

Palma: Auf der beliebten Ferieninsel Mallorca wollen Einheimische heute wieder gegen die Auswüchse des Massentourismus protestieren - ebenso wie in mehreren anderen spanischen Städten wie Barcelona und Málaga. Sie beklagen unter anderem immer höhere Wohn- und Lebenshaltungskosten. Verständnis für die Proteste kommt von den Grünen in Deutschland. Deren Tourismus-Experte Gastel sagte der "Rheinischen Post": Er könne nachvollziehen, wenn sich die Menschen zur Wehr setzten - und verwies auf Wohnraummangel, Wasserknappheit und Müllberge. Hier sei im Interesse von Mensch und Natur Handeln angesagt, so der Grünen-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 15:00 Uhr