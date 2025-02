Grüne zeigen sich beim Thema Migration weiter einigungsbereit

Berlin: Grünen-Chefin Brantner hält eine Einigung im Asylstreit noch für möglich. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie, die Grünen seien zu einem Konsens unter Demokraten bereit. Es gehe aber nicht, dass Unions-Kanzlerkandidat Merz weiterhin drohe, sich wieder eine Mehrheit mit den Stimmen der Rechtsextremen zu organisieren, wenn die anderen nicht so machen wie er wolle. Zur Unions-Forderung nach dauerhaften Grenzschließungen sagte sie, das brächte gravierende Probleme, nicht nur für Pendler und Warenströme. Zudem warnte sie, dass Länder an den EU-Außengrenzen die Asylverfahren nicht mehr bei sich ausführen würden, wenn Deutschland sich nicht an die Regeln halte. Brantner appellierte an CDU und CSU, noch vor der Wahl der europäischen Asyl-Reform zuzustimmen. Sobald die Reform greife, würden Asylverfahren an den EU-Außengrenzen erledigt, so die Grünen-Chefin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 08:00 Uhr