Grüne wollen über Ampel-Verhandlungen abstimmen

Nachrichtenarchiv - 17.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Bundestagswahl stehen die Zeichen auf Ampel-Koalition. Der SPD-Vorstand hat bereits einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Am Nachmittag entscheiden die Grünen bei einem kleinen Parteitag, wie es weitergehen soll. Schon am Freitag hatte der Co-Vorsitzende Habeck gesagt, er gehe nicht von einem Scheitern aus. Sein Partei-Kollege Trittin hat in der "Bild am Sonntag" Kompromisse im Sondierungspapier verteidigt. Die Grünen hätten sich damit durchgesetzt, dass es keine Steuersenkungen für Besserverdiener geben soll, aber einen höheren Mindestlohn und eine Kindergrundsicherung. Die FDP-Führung will morgen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2021 10:00 Uhr