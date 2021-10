Grüne wollen Pendler bei Koalitionsverhandlungen schonen

Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Verhandlungen über eine Ampelkoaltion auf Bundesebene wollen die Grünen die Pendler schonen. Bundesgeschäftsführer Kellner sagte in einem Interview, viele Menschen auf dem Land seien auf das Auto angewiesen. Sie sollten nicht schlechter gestellt werden. Am Ziel, die steuerliche Begünstigung des Diesels zu beenden, will Kellner aber festhalten. Dies soll aber schrittweise erfolgen. Zudem unterstrich er den Willen der Grünen, ein Ende der Förderung für Dienstwagen mit Benzin und Diesel durchzusetzen. Wörtlich sagte er: "Bis heute haben wir ein Dienstwagenprivileg, das den Kauf von fossilen Spritschluckern fördert." Das müsse anders werden. Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP hatten gestern begonnen. Am kommenden Mittwoch sollen die Beratungen der Arbeitsgruppen starten. Der Koalitionsvertrag für die "Ampel" soll bis Ende November stehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 22:00 Uhr