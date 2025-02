Grüne wollen nicht um jeden Preis mitregieren

Erfurt: Die Grünen wollen nach Angaben ihres Parteivorsitzenden Banaszak nicht um jeden Preis in eine Koalition eintreten. Auf einer Wahlkampfveranstaltung sagte er, sollte das Wahlergebnis sowohl ein schwarz-rotes als auch ein schwarz-grünes Bündnis möglich machen, würden sich die Grünen keinen Wettbewerb mit der SPD darum liefern, Partner von CDU und CSU zu werden. Einen solchen Wettbewerb würden die Grünen immer verlieren. Für die Sozialdemokraten sei es hingegen überhaupt keine Denkmöglichkeit, in die Opposition zu gehen. Die würden - so Banaszak wörtlich - "alles tun, um in dieser Regierung zu bleiben". Für seine Partei sei das anders.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 06:00 Uhr