Grüne wollen nach Meseberg weitere Hilfen für die Wirtschaft

Nürnberg: Nur einen Tag nach den Beschlüssen der Bundesregierung über milliardenschwere Hilfen legen die Grünen in der Diskussion um die künftige Wirtschaftspolitik nach. In einem Beschlussentwurf für die Klausursitzung der Grünen, die heute in Nürnberg beginnt, werden weitere Maßnahmen gefordert. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht es zum Beispiel um einen Brückenstrompreis, der der Industrie zeitlich befristet günstigere Energie garantieren soll. Bundeskanzler Scholz und die FDP lehnen dies ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 01:00 Uhr