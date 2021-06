Grüne wollen monatliche Hartz-IV Zahlungen deutlich erhöhen

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen setzen gerade ihren Online-Parteitag fort. Unter anderem steht eine Abstimmung über eine deutliche Erhöhung der monatlichen Hartz-IV-Zahlungen an. Der Parteivorstand will den Regelsatz um 50 Euro anheben - die Grüne Jugend um 200 Euro. Derzeit erhält ein erwachsener, alleinlebender Bezieher monatlich 446 Euro plus Wohnungskosten. Die Delegierten sollen des weiteren über die Forderung abstimmen, den Mindestlohn von jetzt 9,50 auf 13 Euro zu erhöhen. Um 15 Uhr stellt sich das Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck der Abstimmung. Für Baerbock ist es gleichzeitig die offizielle Entscheidung über ihre Kanzlerkandidatur. Anschließend will sie zu den Delegierten sprechen. Weil Baerbock wegen verspätet gemeldeter Nebeneinkünfte sowie eines Corona-Bonus' und Korrekturen am eigenen Lebenslauf unter Druck steht, hatte Habeck gestern das Motto ausgegeben "Mit Gelassenheit und Stärke - durch dick und dünn".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 10:00 Uhr