Grüne wollen Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP aufnehmen

Berlin: Die Grünen wollen in Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP eintreten. Das hat der Länderrat der Partei mit großer Mehrheit beschlossen. Zuvor hatte es in Redebeiträgen viel Zuspruch für das Sondierungspapier gegeben. Co-Parteichefin Baerbock sagte als letzte Rednerin, man trete an für einen echten Aufbruch. Und man verspüre eine gemeinsame Lust, das nun anzupacken. Allerdings gelte es, noch dicke Bretter zu bohren. Klimaschutz, so Baerbock weiter, dürfe nicht nur in einem einzelnen Ressort, sondern müsse in allen Ministerien gedacht werden. Grünen-Co-Chef Habeck hatte zuvor erklärt, die Grünen hätten nun die Chance, künftig nicht nur Papiere für Parteitage zu schreiben. Die bayerische Grünen-Politikerin Roth hatte die Delegierten dazu aufgerufen, sich vorzustellen, was es bedeute, die Unionsparteien in die Opposition zu schicken. Das, so Roth, lohne allemal jede Mühe in Koalitionsverhandlungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 16:30 Uhr