Grüne wollen Isolation von älteren Menschen entgegenwirken

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der wochenlangen Kontaktsperre infolge der Corona-Krise wächst die Sorge um die Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Die Grünen wollen der Isolation und Vereinsamung von älteren Menschen mit einem Zeitmanagement entgegenwirken. Die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt schlug im Morgenmagazin von ARD und ZDF Zeitkorridore von etwa ein bis zwei Stunden vor, in denen Betreuungspersonen und Pflegende nach draußen gehen könnten. In dieser Zeit sollten die zur Verfügung stehenden Garten- oder Parkanlagen von anderen Menschen nicht genutzt werden. In Frankreich darf man ab heute wieder seine Angehörigen in Alten- und Pflegeheimen besuchen. Nach Angaben der Regierung dürfen es aber nicht mehr als zwei Besucher gleichzeitig sein. Körperlicher Kontakt bleibt verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 09:00 Uhr