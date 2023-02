Grüne wollen Indexmieten regulieren

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj räumt "schwierige Lage" an der Front ein

Kiew: Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wird die Lage an der Front angespannter. In seiner täglichen Videoansprache sagte er, die russischen Besatzer mobilisierten immer mehr Kräfte, um die ukrainische Verteidigung zu durchbrechen. Die Lage in Bachmut, Wuhledar, Lyman und anderen Regionen sei schwierig. Trotzdem gab sich Selenskyj zuversichtlich, dass die Ukrainer durch ihre Standhaftigkeit die Eroberungspläne der Russen durchkreuzen werden. - Bundeskanzler Scholz lobte erneut das gemeinsame Vorgehen mit den Verbündeten bei den Waffenlieferungen. In der "Bild am Sonntag" sagte er, das verhindere eine Eskalation des Krieges. Scholz verwies außerdem auf die Vereinbarung mit der Ukraine, die aus dem Westen gelieferten Waffen nur im Kriegsland einzusetzen und nicht auf russischem Gebiet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2023 06:00 Uhr