Grüne wollen in Opposition kritisch aber konstruktiv sein

Berlin: Die Grünen haben sich zu einem kleinen Parteitag getroffen, um das schlechte Wahlergebnis der Bundestagswahl aufzuarbeiten und die künftige Rolle in der Opposition zu definieren. Im Bundestag beginne nun ein neues Kapitel. Man werde dabei kritisch aber konstruktiv auftreten, wie Bundesgeschäftsführerin Edalatian in ihrer Begrüßungsrede betonte. Im Rückblick auf die zu Ende gehende Regierungszeit sagte sie, in der Ampel-Koalition sei man Kompromisse eingegangen, die die eigenen Wähler irrirtiert oder enttäuscht hätten. Trotzdem habe man das Land besser hinterlassen. Als Beispiele dafür nannte Edalatian die Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts und das Selbstbestimmungsgesetz, mit dem Menschen ihren amtlichen Geschlechtseintrag und Vornamen einfacher ändern lassen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 15:00 Uhr