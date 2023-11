Grüne wollen ihr Europawahlprogramm verabschieden

Karlsruhe: Die Grünen wollen heute bei ihrem Bundesparteitag in Karlsruhe ihr Europawahlprogramm verabschieden. Dabei setzen sie auf Kernthemen wie Klimaschutz und soziale Gerchtigkeit. Außerdem soll das gesamte Programm noch von den rund 800 Delegierten angenommen werden. Zudem ist der 16-köpfige Parteirat neu zu wählen. Er berät den Bundesvorstand und koordiniert die Arbeit mit den Fraktionen und Landesverbänden. Gestern war ein Antrag der Grünen Jugend gescheitert, wonach Regierungsmitglieder keine Asylrechtsverschärfungen mehr mittragen dürften. Außenministerin Baerbock entgegnete dem, man regiere, weil man Verantwortung trage. Würde man den Antrag der Grünen Jugend annehmen, könnte man nicht verhandeln, weder auf EU-Ebene noch in der Ministerpräsidentenkonferenz noch im Bundeskabinett, so Baerbock. Vizekanzler Habeck warnte vor einem "Misstrauensvotum", da der Antrag indirekt auffordere, die Regierung zu verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2023 05:00 Uhr