Grüne wollen ein neues Klimaschutzministerium schaffen

Scholz erwartet mehr als sechs Milliarden Euro an Hochwasserschäden

Aachen: Bundesfinanzminister Scholz geht davon aus, dass der Wiederaufbau in den Hochwasser-Gebieten im Westen Deutschlands mehr als sechs Milliarden Euro kosten wird. "Was man mit Geld in Ordnung bringen kann, das werden wir mit Geld in Ordnung bringen", sagte Scholz wörtlich bei einem Besuch im nordrhein-westfälischen Stolberg. Mit dem Aufbau könne sofort begonnen werden. Der SPD-Kanzlerkandidat war gemeinsam mit seinem Konkurrenten von der Union, NRW-Ministerpräsident Laschet, in die Flutgebiete gekommen. Dieser versprach, dass Bund und Land den Wiederaufbau zusammen stemmen werden. Er betonte, dass die Hochwassergefahr auch in Zukunft bestehen bleibe, entsprechend müsse der Wiederaufbau - wie er sagt - hochwasser-resilient geschehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2021 15:00 Uhr