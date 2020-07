Grüne wollen Corona-Pandemie zum Umbau der Gesellschaft nutzen

Altmaier rechnet mit weiterer Staatsbeteiligung in der Krise

Berlin: Die Bundesregierung wird sich in der Corona-Krise noch an weiteren in der Existenz bedrohten Unternehmen beteiligen. Das stellte Bundeswirtschaftsminister Altmaier in Aussicht. Dabei könnte es um etwa ein Dutzend Fälle gehen, sagte der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Außerdem könnte nach Altmaiers Einschätzung die Maskenpflicht im Einzelhandel unter gewissen Bedingungen abgeschafft werden. Man könne darüber nachdenken, wenn die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen unter den Wert von 100 sinken sollte. Solange werde die Maskenpflicht überall dort bleiben müssen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne, so Altmaier. Noch ist Deutschland davon aber weit entfernt: Das Robert-Koch-Institut meldete heute 378 neue Corona-Infektionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 16:00 Uhr