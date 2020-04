Grüne wollen Bezahlung von system-relevanten Berufen verbessern

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Göring-Eckardt, macht sich für eine bessere Bezahlung von sogenannten system-relevanten Berufen auch nach der Corona-Krise stark. Sie sagte in einem Zeitungs-Interview, Pflegekräfte, Erzieherinnen und Verkäuferinnen bekämen viel zu wenig Geld. Allen sei doch inzwischen klar geworden, was für einen wichtigen Job diese Leute machten. Göring-Eckardt regte an, dass eine Expertenkommission Kriterien für faire Löhne in diesen Berufen erarbeitet. Das habe man beim Mindestlohn ähnlich gehandhabt. Nach den Vorstellungen der Grünen-Politikerin sollen der Kommission Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaften sowie unabhängige Experten angehören.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 10:00 Uhr