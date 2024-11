Grüne wollen bei Parteitag in Wiesbaden neues Fürhungsduo bestimmen

Wiesbaden: Bei ihrem Parteitag wollen die Grünen heute eine neue Führungsspitze wählen. Als Favoriten für den Vorsitz gelten Franziska Brantner und Felix Banaszak. Das bisherige Führungs-Duo, Ricarda Lang und Omid Nouripour, hatten Ende September wegen enttäuschender Ergebnisse bei Landtagswahlen in Ostdeutschland ihren Rückzug angekündigt. Inhaltlich wollen die Delegierten über die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, ein Tempolimit und eine liberalere Migrationspolitik debattieren. Zur Diskussion steht auch ein Antrag, in dem die derzeitigen Kontrollen an den deutschen Grenzen abgelehnt werden.

