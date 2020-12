Grüne wollen 100.000 neue Zebrastreifen ermöglichen

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt bei 0 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt, mit freundlichen Abschnitten am ehesten im Westen und in Alpennähe. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen null bis minus sechs Grad. Auch in den nächsten Tagen oft bewölkt, sonnige Abschnitte morgen sowie am Donnerstag in der Nähe der Berge möglich. Am Mittwoch trüb mit Schnee. Tageshöchstwerte ein bis sieben Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 15:00 Uhr