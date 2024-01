Grüne Woche unter dem Eindruck der Bauernproteste gestartet

Berlin: Überschattet von den anhaltenden Bauernprotesten ist die Agrarmesse "Grüne Woche" gestartet. Beim traditionellen Eröffnungsrundgang warb Bundesagrarminister Özdemir für eine Wertschätzung der Landwirtschaft. Bauernpräsident Rukwied kündigte unterdessen weitere, kleinere Proteste an. Die Bauern seien enttäuscht, dass sie kein Gehör gefunden hätten, so Rukwied. Der Haushaltausschuss des Bundestags hatte an den geplanten Kürzungen bei Dieselsubventionen für Landwirte festgehalten. Neben den Protesten setzt der Bauernverband aber auch auf weitere Gespräche mit der Regierung und den Bundestagsfraktionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 03:00 Uhr