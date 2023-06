Grüne widersprechen Sparvorgaben von Finanzminister Lindner

Kurzmeldung ein/ausklappen Frachter mit Nachschub an ISS angekommen

Cape Canaveral: An der Internationalen Raumstation ist Nachschub angekommen. Ein unbemannter Frachter der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk dockte laut NASA in der Nacht an die ISS an. An Bord sind neben Nachschub für die Besatzung auch Materialien für mehrere wissenschaftliche Experimente - unter anderem zur Beobachtung von Gewittern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2023 02:00 Uhr