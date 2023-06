Grüne widersprechen Lindners Spar-Vorgaben

Kurzmeldung ein/ausklappen NATO steht vor größter Übung in der Luft

Berlin: Die Luftwaffe hat Einzelheiten zum Manöver "Air Defender" bekanntgegeben, das am Montag beginnt. 25 der 31 Mitgliedstaaten der NATO stellen insgesamt 250 Flugzeuge. Generalleutnant Gerhartz sagte mit Blick auf Russland wörtlich: "Wir sind ein defensives Bündnis, und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt". Unter der Führung der Luftwaffe wird es zahlreiche Übungseinsätze geben. Gerhartz sagte, es könne dabei auch zu Einschränkungen im zivilen Flugverkehr kommen, auch mit erhöhtem Fluglärm sei zu rechnen. Die Übung dauert bis 23. Juni. An ihr nehmen rund 10.000 Militärs teil, es sind insgesamt 2.000 Flüge geplant, vor allem im deutschen Luftraum, aber auch in den Niederlanden und Tschechien. Der Luftraum der NATO wird aber nicht verlassen.

