Grüne wählen auf digitalem Parteitag neue Doppelspitze

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen haben ihren digitalen Parteitag fortgesetzt. Im Mittelpunkt stehen Neuwahlen. Um die Nachfolge von Annalena Baerbock und Robert Habeck als Parteichefs bewerben sich die Parteilinke Ricarda Lang und Omid Nouripour vom realpolitischen Flügel. Lang erklärte dem Sender Phoenix im Vorfeld, die Aufgaben seien riesig. Es gehe um den klimaneutralen Umbau des Landes, der auch noch sozial gerecht gestaltet werden müsse. In der Zusammenarbeit mit Kabinett und Fraktion müsse die Partei eine eigenständige Rolle haben und auch die eigenen urgrünen Positionen weiter klar machen. Neu besetzt wird heute auch das Amt des Bundesgeschäftsführers. Als Nachfolgerin von Michael Kellner tritt die bisherige Organisationschefin der Grünen, Emily Büning, an. Die Delegierten stimmen zunächst online ab, allerdings müssen die Wahlergebnisse noch per Brief bestätigt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 11:00 Uhr