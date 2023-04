Grüne verteidigen geplanten Atomausstieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Chinesischer Außenminister weist Kritik an Menschenrechtssituation zurück

Peking: China will sich nach den Worten von Außenminister Qin beim Thema Menschenrechte nicht belehren lassen. Nach Gesprächen mit Bundesaußenministerin Baerbock in Peking sagte er, was China am wenigsten brauche, sei ein Lehrmeister aus dem Westen. Jeder Staat habe seine eigenen Gegebenheiten. Bei den Menschenrechten gibt es nach Ansicht Qins keine einheitlichen Standards in der Welt. Baerbock hatte Sorge geäußert, dass die Freiräume für Menschenrechte und Zivilgesellschaft in China beschnitten werden und auch die Unterdrückung der Uiguren angesprochen, der muslimischen Minderheit in China. Nach Ansichts Qins geht es in der Uiguren-Frage aber nicht um Menschenrechte, sondern um den Kampf gegen Radikalismus und Separatismus. Wichtige Themen in Peking waren auch der Krieg in der Ukraine und die Spannungen in der Taiwan-Frage.

