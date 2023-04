Grüne verteidigen geplanten Atomausstieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock warnt vor Abhängigkeit von China

Peking: Bundesaußenministerin Baerbock hat den politisch heikelsten Teil ihrer China-Reise begonnen. In der Früh reiste sie per Zug von der Hafenstadt Tianjin nach Peking weiter. Baerbock würdigte in einer Pressekonferenz die wachsende Bedeutung Chinas in der Welt. Sie verwies darauf, dass Deutschland bei seinen Beziehungen zu China darauf achten will, nicht in eine neue Abhängigkeit zu geraten. Welche Risiken solche Abhängigkeiten schafften, sehe man gerade seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und den Folgen. Enge Zusammenarbeit strebt Baerbock allerdings bei klimafreundlicher Energie an. Dafür soll ein deutsch-chinesischer Klima- und Transformationsdialog geschaffen werden. Zudem mahnte sie mehr Sicherheit für deutsche Investitionen in China an.

