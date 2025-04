Grüne verteidigen Aufnahmeflüge aus Afghanistan

Grünen-Fraktionsvize von Notz weist Kritik der Union an Aufnahmeflügen für Afghanen scharf zurück: Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte er, aus der Union schieße man aus allen Rohren gegen die Aufnahme von Menschen, die vor den Taliban geflüchtet seien. Das sei nicht nur menschlich zutiefst schäbig, so von Notz, sondern erschüttere auch das Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat und die gemachten Zusagen. Der Unionsfraktionsvize Spahn hatte kritisiert, dass jeder Flieger aus Afghanistan die AfD stärke. Gestern Abend war eine von der Bundesregierung gecharterte Maschine mit Menschen aus Afghanistan in Deutschland gelandet. Laut Bundesinnenministerium sind mehr als die Hälfte der 138 Personen Frauen und Kinder.

