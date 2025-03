Grüne unterstützen Vorschlag für Primärarztsystem unter Vorbehalt

Berlin: Die Grünen haben sich hinter einen Vorschlag von Union und SPD für ein Primärarztsystem gestellt. Damit ist gemeint, dass der Hausarzt die erste Anlaufstelle für Patienten sein und diese nur im Bedarfsfall an Fachpraxen weiterleiten soll. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen sagte der "Welt", eine stärkere Patientensteuerung durch ein Primärarztsystem sei das Gebot der Stunde. Es dürfe jedoch nicht vom Geldbeutel der Menschen abhängen. Er lehnte daher die Forderung der Bundesärztekammer ab, wonach sich Patienten bei eigener Facharztwahl an den Kosten beteiligen sollen. Unterhändler von Union und SPD hatten sich in den Koalitionsverhandlungen für das System ausgesprochen, um Facharztpraxen zu entlasten. Die AfD wies die Pläne grundsätzlich zurück. Sie bezeichnete es als "unnötige Schikane der Patienten".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2025 08:00 Uhr