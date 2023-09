Grüne und Verbände wollen Flüchtlinge sofort arbeiten lassen

Berlin: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dröge, hat dafür plädiert, Geflüchtete schneller arbeiten zu lassen. Den Funke-Medien sagte Dröge, es brauche endlich eine Abschaffung der vielfach noch bestehenden Arbeitsverbote für Flüchtlinge. Zuvor hatten sich auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie Vertreter des Handwerks dafür ausgesprochen. In der Debatte um Migration hat sich nun auch Olaf Scholz eingeschaltet. Wörtlich sagte der Bundeskanzler: "Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, ist im Moment zu hoch". CDU-Parteichef Merz appellierte an Scholz, nach den Wahlen in Hessen und Bayern eine gemeinsame Lösung zu finden. An Merz' Behauptung über Zahnersatz für Geflüchtete gibt es weiter Kritik auch aus der CDU. Der Vize-Chef des CDU-Sozialflügels, Bäumler, forderte Merz auf, seine Äußerung zurückzunehmen oder auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Merz' "Entgleisungen" seien unchristlich, viele CDU-Mitglieder würden sich für ihren Parteivorsitzenden schämen, sagte Bäumler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 18:00 Uhr