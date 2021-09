Grüne und SPD zeigen Einigkeit bei BR24-Wahlarena

Das Wetter in Bayern: Zunehmend klar, Tiefstwerte 8 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar. Abkühlung auf 8 Grad am Untermain und bis zu 3 Grad in einigen Alpentälern. Ganz vereinzelt Bodenfrost möglich. Am Tag oft freundlich, mit besonders viel Sonne im Süden. 17 bis 24 Grad. Freitag und Samstag ähnlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 20:00 Uhr