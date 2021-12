Grüne und SPD stellen weitere Weichen für die Ampel

Bei Feuer in Asylbewerberunterkunft werden neuen Menschen verletzt

Bamberg: Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in der Nähe der Stadt sind am Abend neun Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 21 Uhr in einer Wohnung in Priesendorf aus. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindern. Die in der Unterkunft lebenden 14 Menschen wurden ins Ankerzentrum in Bamberg gebracht. Die Kriminalpolizei will nun die Brandursache klären.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 08:00 Uhr