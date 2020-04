Grüne und SPD präsentieren Koalitionsvertrag in München

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben die Grünen und die SPD einen Koalitionsvertrag für die Zusammenarbeit im Stadtrat vorgelegt. Das Dokument soll von den Parteigremien und den Mitgliedern erörtert und am Sonntag unterschrieben werden. Einer der wichtigsten Punkte im Münchner Stadtrat ist der Wohnungsbau; hervorgehoben werden außerdem der Klimaschutz und die Mobilität. In Augsburg wurde der Weg freigemacht für ein schwarz-grünes Bündnis im Stadtrat. Nach der CSU stimmte jetzt auch die Parteibasis der Grünen der geplanten Zusammenarbeit zu. Wie die Partei mitteilte, hatten sich fast 97 Prozent der Befragten für das Bündnis ausgesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 00:00 Uhr