Grüne und SPD machen weiter Durck wegen Aiwanger

Berlin: In der Flugblatt-Affäre um Freie Wähler-Chef Aiwainger machen Bundespolitiker von Grünen und SPD weiter Druck auf Bayerns Ministerpräsidenten Söder. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat eine Entscheidung über den Verbleib Aiwangers in der Staatsregierung gefordert. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte der Grünen-Politiker wörtlich: "Es liegt jetzt bei Markus Söder, ob er Regierungschef einer staatstragenden in der Mitte stehenden Partei sein will, oder ob er jemanden im Kabinett haben will, der zum rechten Populismus hin offen ist." SPD-Fraktionsvize Wiese forderte einen sofortigen Rücktritt des bayerischen Wirtschaftsministers. Der Landesvorstand der Freien Wähler, die Landtagsfraktion sowie die Kabinettsmitglieder in Bayern stehen geschlossen hinter Aiwanger. Sie sprechen von einer Schmutzkampagne gegen den Parteichef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 06:00 Uhr