Grüne und SPD kritisieren Söders Krisenmanagement

Stoltenberg sichert NATO-Verbündeten an der Grenze zu Belarus Unterstützung zu

Berlin: Die NATO hat den Bündnispartnern Polen, Litauen und Lettland weitere Unterstützung wegen der angespannten Lage an der Grenze zu Belarus zugesichert. Generalsekretär Stoltenberg sprach bei einem Besuch in Berlin von einer besorgniserregenden Situation an der Grenze. Dort versuchen Tausende Migranten seit Wochen, in die EU zu gelangen. Der belarussischen Führung warf Stoltenberg ein unmenschliches Vorgehen vor, weil sie gefährdete Menschen als Druckmittel einsetze. Belarus hatte gestern die größten Migranten-Camps in der Grenzregion geräumt und die Menschen in einer Lagerhalle untergebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 14:00 Uhr