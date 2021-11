Grüne und SPD kritisieren Söders Krisenmanagement

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Teile der Landtags-Opposition haben Ministerpräsident Söder Versagen bei der Bewältigung der Pandemie vorgeworfen. Die SPD kritisierte, dass die Staatsregierung viele Corona-Maßnahmen zu spät auf den Weg gebracht habe. Gesundheitsexpertin Waldmann sagte im BR, man habe sich den ganzen Sommer über unzureichend um Booster-Impfungen gekümmert. Aus ihrer Sicht wurden außerdem Warnungen von Experten in den Wind geschlagen, dass die Krankenhaus-Ampel zu spät anschlage und deshalb nichts tauge. Grünen-Fraktionschefin Schulze warf Söder in der morgigen "Abendzeitung" wörtlich vor: "Erneut schickt er erst die Feuerwehr, wenn das Haus schon lichterloh brennt." Schulze weiter: Sie schmerze es, dass das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates erneut erschüttert wurde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 19:15 Uhr